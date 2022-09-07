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40 минут назад

Боевые действия на Украине входят в критическую фазу, заявил генсек НАТО Столтенберг

Газета.Ru

Грядущая зима усложнит ситуацию на Украине, а боевые действия в стране входят в критическую фазу. Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для газеты The FInancial Times.

«Война на Украине (спецоперация РФ на Украине. — «Газета.Ru») входит в критическую фазу. Скоро зима, и будет тяжело — тяжело украинскому народу и вооруженным силам, которые борются за свою свободу; тяжело тем из нас, кто их поддерживает», — написал генсек Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, «единство и солидарность» западных стран подвергнется серьезному испытанию, поскольку жители и бизнес в скором времени ощутят на себе резкое повышение цен на энергоносители и стоимости жизни.

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Ранее СМИ сообщали, что по срочному запросу министра обороны Украины Алексея Резникова Североатлантический альянс призвал государства — члены блока предоставить зимнее снаряжение для Вооруженных сил Украины.

По данным Spiegel, Резников в конце июля обратился с письмом к Столтенбергу, в котором призвал срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 тысяч украинских военных. В альянсе подтвердили изданию, что находятся в контакте со своими членами для подготовки зимнего пакета помощи для Украины: теплой формы, зимней обуви и зимних лагерей.

Армия,Видео,Алексей Резников,Йенс Столтенберг,НАТО,
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