Грядущая зима усложнит ситуацию на Украине, а боевые действия в стране входят в критическую фазу. Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для газеты The FInancial Times.

«Война на Украине (спецоперация РФ на Украине. — «Газета.Ru») входит в критическую фазу. Скоро зима, и будет тяжело — тяжело украинскому народу и вооруженным силам, которые борются за свою свободу; тяжело тем из нас, кто их поддерживает», — написал генсек Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, «единство и солидарность» западных стран подвергнется серьезному испытанию, поскольку жители и бизнес в скором времени ощутят на себе резкое повышение цен на энергоносители и стоимости жизни.

Ранее СМИ сообщали, что по срочному запросу министра обороны Украины Алексея Резникова Североатлантический альянс призвал государства — члены блока предоставить зимнее снаряжение для Вооруженных сил Украины.