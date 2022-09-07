«Мы не потеряли ничего»: Путин сделал заявление об Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, стремящаяся закончить украинский кризис, ничего не потеряет, а лишь укрепит свой суверенитет. Трансляцию пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), на которой выступил Путин, опубликовало РИА Новости.

«Уверен - ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать что, главное приобретение - укрепление нашего суверенитета. Это неизбежный результат того, что сейчас происходит», - сказал Путин.

По его словам, в мире происходит «определенная поляризация», но она пойдет на пользу: всё «ненужное, вредное и мешающее идти вперед будет отторгнуто», и Россия станет набирать темпы развития.

Путин подчеркнул, что современное развитие может быть основано только на суверенитете.

Он добавил, что украинский кризис начался не из-за России.

«Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», - заявил президент.

Путин сказал, что украинские власти проводили в Донбассе «одну военную операцию за другой, подвергая людей геноциду».

Он подчеркнул, что после многократных попыток справиться с проблемой мирным путем Россия решила «ответить так же зеркально, как действовал потенциальный противник, - вооруженным путем».

Путин отметил, что все действия РФ направлены на помощь жителям Донбасса. Он выразил уверенность, что кризис в итоге приведет к укреплению России - «и изнутри, и ее внешнеполитических позиций».