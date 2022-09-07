Вучич: Сербия стоит в очереди за «Байрактарами»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград стоит в очереди на поставки турецких беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает РИА Новости.

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7 сентября Вучич и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Белграде.

По словам Вучича, Сербия рассчитывает получить первые Bayraktar уже в 2023 году.

«Приобрести Bayraktar <…> хочет весь мир, поэтому и мы встали в очередь, ждем и надеемся, что в следующем году сможем это реализовать», - заявил сербский президент.

По его словам, Сербия готова увеличить свои потребности в беспилотниках и заплатить сотни миллионов евро вместо десятков миллионов, о которых страны договорились первоначально.

Также Вучич рассказал, что попросил Эрдогана помочь с поставками электроэнергии в Сербию.

Как отмечает Anadolu, Эрдоган назвал Сербию «краеугольным камнем Балкан».

«Поэтому наши отношения продолжают крепнуть день ото дня», - подчеркнул он.

Турецкий президент заявил, что объем товарооборота между двумя странами достиг двух миллиардов долларов.

Украинский посол в Турции Василий Боднар ранее сообщил, что Киев и Анкара договорились о производстве Bayraktar на украинской территории.