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48 минут назад

Соловьев появился в эфире с синяками

Елена Прошина

Телеведущий Владимир Соловьев отказался комментировать причину ссадин на лице, с которыми он недавно появился в эфире шоу «Соловьев Live». Об этом пишет портал URA.ru.

Телеведущий появился в прямом эфире с ссадинами и синяками, которые не смогли замаскировать даже гримеры. Синяк под левым глазом им удалось скрыть, а ссадины на переносице и над бровью спрятать не получилось. Соловьев отказался рассказывать, что с ним произошло, и грубо ответил журналисту URA.ru.

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«Не ваше собачье дело! Скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры. Там все в порядке», - заявил ведущий.

Напомним, Соловьев не стесняется выражаться в адрес знаменитых людей. Ранее он уже призывал отправить телезвезду Татьяну Лазареву в тюрьму. Он также отметил самолюбие Светланы Лободы «не знающее границ» после ее слов о «звезде номер один в России». А актера Алексея Панина, якобы вернувшегося в Россию, и вовсе назвал «мерзавцем, подонком и ничтожеством».

Общество,Видео,Алексей Панин,Татьяна Лазарева,Светлана Лобода,Владимир Соловьев,
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