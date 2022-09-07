Телеведущий Владимир Соловьев отказался комментировать причину ссадин на лице, с которыми он недавно появился в эфире шоу «Соловьев Live». Об этом пишет портал URA.ru.
Телеведущий появился в прямом эфире с ссадинами и синяками, которые не смогли замаскировать даже гримеры. Синяк под левым глазом им удалось скрыть, а ссадины на переносице и над бровью спрятать не получилось. Соловьев отказался рассказывать, что с ним произошло, и грубо ответил журналисту URA.ru.
«Не ваше собачье дело! Скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры. Там все в порядке», - заявил ведущий.
Напомним, Соловьев не стесняется выражаться в адрес знаменитых людей. Ранее он уже призывал отправить телезвезду Татьяну Лазареву в тюрьму. Он также отметил самолюбие Светланы Лободы «не знающее границ» после ее слов о «звезде номер один в России». А актера Алексея Панина, якобы вернувшегося в Россию, и вовсе назвал «мерзавцем, подонком и ничтожеством».