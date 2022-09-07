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27 минут назад

Труп с огнестрельным ранением нашли в «Мерседесе» в центре Москвы

Никита Бородкин

Труп с огнестрельным ранением нашли в автомобиле Mercedes-Benz в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Baza, машина стояла на набережной Тараса Шевченко.

Труп с огнестрельным ранением нашли в «Мерседесе» в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На месте работают сотрудники полиции, прокуратуры и следственного комитета, которые выясняют обстоятельства происшествия. По информации Telegram-канала Mash, правоохранители уже задержали 46-летнего подозреваемого, у которого изъяли пистолет. Сейчас его якобы доставили в подразделение СК для допроса. Предположительно, причиной убийства стали разборки из-за бизнеса.

Напомним, что в деревне Троица в Новой Москве неизвестный застрелил женщину, которая вышла вместе с мужем выгулять собаку. По словам супруга, прохожему не понравилось, что их овчарка была без намордника, из-за чего он выстрелил в 50-летнюю женщину, пока муж по неизвестной причине на время отошел.

При этом следователи рассматривают в качестве подозреваемого в убийстве супруга, экс-сотрудника МВД. При обыске у него обнаружили травматический пистолет, а также изъяли патроны и одежду, в которой он прогуливался вместе с женой.

Происшествия,Следственный комитет,
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