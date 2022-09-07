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28 минут назад

Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам

Елена Прошина

Страны Балтии, в частности Литва, Латвия и Эстония, достигли соглашения о значительном ограничении на въезд на их территорию россиянам, имеющим шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет РИА Новости.

Три страны ЕС ограничили въезд россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан РФ через их границы с РФ и Белоруссией», - сказал министр.

Так, уточняется, что правительства стран Балтии объявят о запрете на въезд на их территорию гражданам России в ближайшие дни. Исключения для въезда будут лишь для гуманитарных грузов, водителям грузовиков, людям, въезжающим по семейным обстоятельствам и дипломатам.

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При этом в МИД Финляндии уже заявили, что страна не будет ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии.

Ранее Еврокомиссия поддержала идею полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Таким образом, страны Евросоюза могут уже с 12 сентября полностью запретить россиянам въезд.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявлял, что факт наличия шенгенской визы у россиян - это еще не гарантия, что они смогут въехать в конкретную страну. По его словам, это лишь предварительное условие, но на границе турист должен пройти контроль, и его могут не пустить.

В мире,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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