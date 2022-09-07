Три страны ЕС ограничили въезд россиянам

Страны Балтии, в частности Литва, Латвия и Эстония, достигли соглашения о значительном ограничении на въезд на их территорию россиянам, имеющим шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан РФ через их границы с РФ и Белоруссией», - сказал министр.

Так, уточняется, что правительства стран Балтии объявят о запрете на въезд на их территорию гражданам России в ближайшие дни. Исключения для въезда будут лишь для гуманитарных грузов, водителям грузовиков, людям, въезжающим по семейным обстоятельствам и дипломатам.

При этом в МИД Финляндии уже заявили, что страна не будет ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии.

Ранее Еврокомиссия поддержала идею полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Таким образом, страны Евросоюза могут уже с 12 сентября полностью запретить россиянам въезд.