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37 минут назад

Билл Клинтон случайно оставил дочь в Кремле

Lenta.ru

Бывшая кандидатка на пост президента США Хиллари Клинтон в интервью журналисту Джимми Фэллону рассказала, как однажды вместе с супругом Биллом Клинтоном случайно оставила свою дочь в Кремле. Интервью доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Билл Клинтон случайно оставил дочь в Кремле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фэллон попросил Клинтон рассказать о самых сумасшедших случаях в ее семейных поездках. Демократка вспомнила поездку с семьей в Москву и понадеялась, что ее дочь Челси забыла о ней, так как «это был достаточно травматичный опыт».

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По ее словам, Билл Клинтон, находившийся на посту президента США, был приглашен в Кремль с официальным визитом. Супружеская пара соблюдала формальности и должна была попрощаться, стоя у лимузина. Клинтон вспоминает, что они с мужем не сразу поняли, что в тот момент забыли дочь в Кремле.

«Вы можете себе представить, я оставила своего единственного ребенка в Кремле!» — заявила бывший госсекретарь США.

Ранее бывший зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, как первый президент России устроил пьянку с американским лидером Биллом Клинтоном в туалете Кремля. Ельцин приказал сотрудникам накрыть столик в туалете, так как Хиллари Клинтон не разрешала супругу выпивать.

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