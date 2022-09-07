Билл Клинтон случайно оставил дочь в Кремле

Бывшая кандидатка на пост президента США Хиллари Клинтон в интервью журналисту Джимми Фэллону рассказала, как однажды вместе с супругом Биллом Клинтоном случайно оставила свою дочь в Кремле. Интервью доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Фэллон попросил Клинтон рассказать о самых сумасшедших случаях в ее семейных поездках. Демократка вспомнила поездку с семьей в Москву и понадеялась, что ее дочь Челси забыла о ней, так как «это был достаточно травматичный опыт».

По ее словам, Билл Клинтон, находившийся на посту президента США, был приглашен в Кремль с официальным визитом. Супружеская пара соблюдала формальности и должна была попрощаться, стоя у лимузина. Клинтон вспоминает, что они с мужем не сразу поняли, что в тот момент забыли дочь в Кремле.

«Вы можете себе представить, я оставила своего единственного ребенка в Кремле!» — заявила бывший госсекретарь США.