Пока вы не уснули: ликвидация десанта ВСУ и неожиданное решение Токаева

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Минобороны: российская армия потопила две баржи с десантом ВСУ

Российская армия потопила две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ, который хотел высадиться около Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 7.00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате огневого поражения ВС РФ две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ были потоплены.

Токаев объявил о внеочередных президентских выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью внеочередные выборы главы государства. Об этом пишет ТАСС.

«Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью», - сказал он в послании народу страны.

Так, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью этого года, а в Мажилис (нижнюю палату) парламента и маслихаты (местные представительные органы) - в первой половине 2023 года.

«Мы не ваши вассалы»: в Индии ответили на требование США по России

Американские власти не могут диктовать условия Индии и требовать от нее разрыва отношения с Москвой, пишет в газете Wiener Zeitung индийский журналист Уллех Н.П.

Он призвал администрацию президента США Дональда Трампа не считать жителей страны «своими вассалами». Отмечается, что Вашингтону не следует ожидать, что Индия будет считать посторонних врагов своими. Как следует из статьи, у Нью-Дели есть свои стратегические интересы точно так же, как и у них. Уллех указывает на то, что для Индии военные связи с Россией имеют решающее значение, поскольку отношения насчитывают не одно десятилетие.

Путин простился с Горбачевым

Президент России Владимир Путин 1 сентября простился с последним главой СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин приехал в Центральную клиническую больницу перед вылетом в Калининград и положил цветы к гробу Горбачева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что общая церемония прощания пройдет в субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома союзов, но рабочий график Путина не позволит ему посетить ее.

Топ-менеджер «Лукойла» погиб после падения из окна в Москве

Председатель совета директоров компании «Лукойл» Равиль Маганов скончался после падения из окна в Москве. Как сообщает «Газета.ru», мужчина проходил лечение в центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко и находился в отделении на 6 этаже.

Тело Маганова под окнами обнаружил персонал больницы. На месте работают правоохранительные органы, подробности происшествия выясняются. Предположительно, речь может идти о самоубийстве.

Лукашенко предсказал конец конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предсказал конец конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, глава республики заявил, что сейчас в стране зреет раздор «между президентом и военными».

«Только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в этой ситуации президент «уже не скажет слово», поскольку все будет зависеть от военных, которые «погибают там» и «видят, что это бесперспективно».

Заводы IKEA начали возобновлять работу в России

Работа фабрики шведского ретейлера IKEA в Тихвине 1 сентября 2022 года возобновилась. Данный шаг связан с предпродажной подготовкой предприятия, заявил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов, передает ТАСС.

«Тихвин вышел 1 сентября. Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним», — подчеркнул он.

Кроме того, он сообщил о скором возобновлении работы фабрик в Вятке и Новгородской области. Директор предприятия IKEA в Тихвине будет назначен главой вяткинского завода.

Пугачева ответила на обвинения Соловьева

Певица Алла Пугачева, вероятно, хотела бы «набить морду» телеведущему Владимиру Соловьеву. Как сообщает «КП», сегодня она опубликовала в своих соцсетях фото журналиста, прозрачно намекнув, кому адресовала сказанные ранее слова.

Напомним, что сегодня Примадонна проводила в школу своих близняшек Лизу и Гарри. У Первой Московской гимназии она ответила на вопросы журналистов и рассказала, что, когда вернулась в Россию, первым делом хотела «морду набить одному человеку».

«Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — коротко подписала Пугачева опубликованный в соцсетях снимок.

В России изменились правила техосмотра

В России с 1 сентября отменяется часть обязательных пунктов проверки при техосмотре машин. Теперь капающее масло или тосол, а также коррозия шлангов тормозной системы больше не являются препятствием для получения диагностической карты. Не будут специалисты и замерять уровень шума выхлопной системы, проверять работу стеклоомывателей и штатной противоугонной системы. При этом по правилам дорожного движения (ПДД) водитель обязан следить за техническим состоянием автомобиля, а ездить без аптечки или огнетушителя все еще нельзя, за это предусмотрен штраф в 500 рублей.