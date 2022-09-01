Американские власти не могут диктовать условия Индии и требовать от нее разрыва отношения с Москвой, пишет в газете Wiener Zeitung индийский журналист Уллех Н.П.

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Он призвал администрацию президента США Дональда Трампа не считать жителей страны «своими вассалами». Отмечается, что Вашингтону не следует ожидать, что Индия будет считать посторонних врагов своими. Как следует из статьи, у Нью-Дели есть свои стратегические интересы точно так же, как и у них. Уллех указывает на то, что для Индии военные связи с Россией имеют решающее значение, поскольку отношения насчитывают не одно десятилетие.

Wiener Zeitung отмечает, что большинство индийских граждан разделяет позицию правительства во главе с Нарендрой Моди, которое отказалось вводить антироссийские санкции. Журналист напоминает, что в прошлом Москва поддерживала Нью-Дели перед лицом жестких мер западных стран во многих серьезных конфликтах. Речь идет о Кашмире с 1947 года, Гоа в 1961 году или в Бангладеше в 1971 году.

Журналист также раскритиковал американские власти за отправку оружия Украине, поскольку его жертвами становятся мирные жители, попавшие в зону военных действий.