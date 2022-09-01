Так, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью этого года, а в Мажилис (нижнюю палату) парламента и маслихаты (местные представительные органы) - в первой половине 2023 года.

Кроме того, по мнению Токаева необходимо сократить мандат президентского срока до одного, однако он будет увеличен с пяти до семи лет. Он также добавил, что в середине 2023 года в Казахстане произойдет политическая перезагрузка, которая затронет все органы власти.