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20 минут назад

Токаев объявил о внеочередных президентских выборах

Елена Прошина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью внеочередные выборы главы государства. Об этом пишет ТАСС.

«Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью», - сказал он в послании народу страны.

Так, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью этого года, а в Мажилис (нижнюю палату) парламента и маслихаты (местные представительные органы) - в первой половине 2023 года.

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Кроме того, по мнению Токаева необходимо сократить мандат президентского срока до одного, однако он будет увеличен с пяти до семи лет. Он также добавил, что в середине 2023 года в Казахстане произойдет политическая перезагрузка, которая затронет все органы власти.

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