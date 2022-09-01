Пугачева намекнула, кому хочет «набить морду»

Певица Алла Пугачева, вероятно, хотела бы «набить морду» телеведущему Владимиру Соловьеву. Как сообщает «КП», сегодня она опубликовала в своих соцсетях фото журналиста, прозрачно намекнув, кому адресовала сказанные ранее слова.

Напомним, что сегодня Примадонна проводила в школу своих близняшек Лизу и Гарри. У Первой Московской гимназии она ответила на вопросы журналистов и рассказала, что, когда вернулась в Россию, первым делом хотела «морду набить одному человеку».

«Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — коротко подписала Пугачева опубликованный в соцсетях снимок.