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41 минуту назад

Пугачева намекнула, кому хочет «набить морду»

Никита Бородкин

Певица Алла Пугачева, вероятно, хотела бы «набить морду» телеведущему Владимиру Соловьеву. Как сообщает «КП», сегодня она опубликовала в своих соцсетях фото журналиста, прозрачно намекнув, кому адресовала сказанные ранее слова.

Пугачева намекнула, кому хочет «набить морду»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что сегодня Примадонна проводила в школу своих близняшек Лизу и Гарри. У Первой Московской гимназии она ответила на вопросы журналистов и рассказала, что, когда вернулась в Россию, первым делом хотела «морду набить одному человеку».

«Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — коротко подписала Пугачева опубликованный в соцсетях снимок.

Скорее всего причиной злости артистки стали недавние заявления телеведущего. Накануне Соловьев в эфире своей передачи раскритиковал Пугачеву за ее возвращение в Россию и осудил людей, которые обрадовались приезду певицы.

Шоу-бизнес,Общество,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,
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