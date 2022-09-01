Путин простился с Горбачевым

Президент России Владимир Путин 1 сентября простился с последним главой СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин приехал в Центральную клиническую больницу перед вылетом в Калининград и положил цветы к гробу Горбачева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что общая церемония прощания пройдет в субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома союзов, но рабочий график Путина не позволит ему посетить ее.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни. Политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой Раисой.