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1 час назад

Путин простился с Горбачевым

Мария Иванова

Президент России Владимир Путин 1 сентября простился с последним главой СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин приехал в Центральную клиническую больницу перед вылетом в Калининград и положил цветы к гробу Горбачева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что общая церемония прощания пройдет в субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома союзов, но рабочий график Путина не позволит ему посетить ее.

Песков раскрыл подробности прощания с Горбачевым

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни. Политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой Раисой.

По словам Пескова, похороны Горбачева пройдут с элементами государственных, в частности, будет выставлен почетный караул.

Политика,Видео,Михаил Горбачев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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