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50 минут назад

Минобороны: две баржи с диверсантами ВСУ потопили около ЗАЭС

Елена Прошина

Российская армия потопила две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ, который хотел высадиться около Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны: российская армия потопила две баржи с десантом ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Около 7.00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате огневого поражения ВС РФ две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ были потоплены.

Также сообщается, что подразделения Росгвардии блокировали диверсантов ВСУ, которые высадились на побережье Каховского водохранилища близ Запорожской АЭС. Общая численность в двух диверсионных группах составила до 60 человек, которые передвигались на семи быстроходных моторных лодках. В настоящее время ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.

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Ранее сообщалось, утром 1 сентября Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Взрывы звучали в разных частях города, зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома и детский сад. В результате атаки погибли как минимум три мирных жителя, еще один ранен.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,Росгвардия,
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