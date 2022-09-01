Минобороны: российская армия потопила две баржи с десантом ВСУ

Российская армия потопила две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ, который хотел высадиться около Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«Около 7.00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате огневого поражения ВС РФ две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ были потоплены.

Также сообщается, что подразделения Росгвардии блокировали диверсантов ВСУ, которые высадились на побережье Каховского водохранилища близ Запорожской АЭС. Общая численность в двух диверсионных группах составила до 60 человек, которые передвигались на семи быстроходных моторных лодках. В настоящее время ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.