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4 минуты назад

СМИ: глава совета директоров «Лукойл» Маганов погиб после падения из окна

Никита Бородкин

Председатель совета директоров компании «Лукойл» Равиль Маганов скончался после падения из окна в Москве. Как сообщает «Газета.ru», мужчина проходил лечение в центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко и находился в отделении на 6 этаже.

Топ-менеджер «Лукойла» погиб после падения из окна в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело Маганова под окнами обнаружил персонал больницы. На месте работают правоохранительные органы, подробности происшествия выясняются. Предположительно, речь может идти о самоубийстве.

Напомним, что Маганов родился в Альметьевске, в 1997 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина.

Начал работу в «Лукойле» 1993 году на посту вице-президента по нефтедобыче. В 2006 году назначен первым исполнительным вице-президентом компании. В новой должности Маганов продолжил выполнять работу, связанную с разведкой и добычей углеводородов.

Происшествия,Равиль Маганов,Лукойл,
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