Топ-менеджер «Лукойла» погиб после падения из окна в Москве

Председатель совета директоров компании «Лукойл» Равиль Маганов скончался после падения из окна в Москве. Как сообщает «Газета.ru», мужчина проходил лечение в центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко и находился в отделении на 6 этаже.

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Тело Маганова под окнами обнаружил персонал больницы. На месте работают правоохранительные органы, подробности происшествия выясняются. Предположительно, речь может идти о самоубийстве.

Напомним, что Маганов родился в Альметьевске, в 1997 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина.