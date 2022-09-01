Топ-менеджер «Лукойла» погиб после падения из окна в Москве

Председатель совета директоров компании «Лукойл» Равиль Маганов скончался после падения из окна в Москве. Как сообщает «Газета.ru», мужчина проходил лечение в центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко и находился в отделении на 6 этаже.
Тело Маганова под окнами обнаружил персонал больницы. На месте работают правоохранительные органы, подробности происшествия выясняются. Предположительно, речь может идти о самоубийстве.
Напомним, что Маганов родился в Альметьевске, в 1997 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина.
Начал работу в «Лукойле» 1993 году на посту вице-президента по нефтедобыче. В 2006 году назначен первым исполнительным вице-президентом компании. В новой должности Маганов продолжил выполнять работу, связанную с разведкой и добычей углеводородов.