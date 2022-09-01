Президент Белоруссии Александр Лукашенко предсказал конец конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, глава республики заявил, что сейчас в стране зреет раздор «между президентом и военными».

«Только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в этой ситуации президент «уже не скажет слово», поскольку все будет зависеть от военных, которые «погибают там» и «видят, что это бесперспективно».