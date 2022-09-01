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44 минуты назад

Лукашенко предсказал конец конфликта на Украине

Никита Бородкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предсказал конец конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, глава республики заявил, что сейчас в стране зреет раздор «между президентом и военными».

«Только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в этой ситуации президент «уже не скажет слово», поскольку все будет зависеть от военных, которые «погибают там» и «видят, что это бесперспективно».

Лукашенко оценил возможность поражения России на Украине

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Весной этого года Киев и Москвы проводили переговоры, однако они были сорваны. Кремль неоднократно заявлял о готовности продолжить контакты, но на своих условиях.

В мире,Видео,Александр Лукашенко,
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