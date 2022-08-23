Пока вы не уснули: «последний шанс для Украины» и фиаско Шольца

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Медведев назвал прямой результат спецоперации на Украине

Никто теперь не примет Украину в НАТО, это прямой результат специальной военной операции. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник в своем Telegram-канале.

"Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции", - написал политик.

Скорое окончание украинского конфликта назвали опасным

Окончание российской спецоперации сейчас означало бы «легализацию аннексии украинских земель», заявил экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский в беседе с радиостанцией Polskie Radio.

По мнению Ващиковского, призывать к завершению украинского конфликта «безумно опасно», так как это станет своеобразной передышкой для России, благодаря которой страна наберется сил для новых ударов по Украине. Окончание спецоперации равнозначно признанию полномочий Москвы на нарушение международных норм и конвенций, добавил он.

В Сирии атаковали российских военных

Российский военный патруль был атакован в сирийской провинции Эль-Кунейтра на северо-западе республики. Об этом сообщает Al Arabiya в Twitter.

По данным телеканала, среди российских военных есть один раненый. Портал JesrPress утверждает, что в результате атаки есть погибшие и несколько пострадавших. Озвучивается версия, что в районе патрулирования сработало взрывное устройство.

Министерство обороны России на момент написания материала не прокомментировало информацию об атаке на российских военнослужащих на территории Сирии.

В Германии заявили о провале Шольца в газовом вопросе

Автор Die Zeit Петра Пинцлер заявила, что попытки канцлера Германии Олафа Шольца найти замену российскому газу провалились. Она назвала доказательством этому результаты переговоров Германии с Канадой.

Пинцлер отметила, что Шольц и канадский премьер Джастин Трюдо постоянно говорили о «партнерстве, дружбе и крепких взаимоотношениях».

«Канадцы пригласили немецких гостей на обед. Опять обсуждали дружбу. Но на второй день визита, когда речь зашла о газе, красноречие канадского премьера иссякло», - подчеркнула Пинцлер.

Арестович прокомментировал совместное фото с Дугиным

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал совместное фото с общественным деятелем Александром Дугиным в Москве.

По словам Арестовича, на том мероприятии и рядом с Дугиным он находился, «как сотрудник украинского Главного управления разведки», сообщил «Московский комсомолец».

В Эстонии назвали заявления ФСБ о побеге Вовк «провокацией»

Заявление ФСБ России о побеге в Эстонию подозреваемой в убийства российской журналистки Дарьи Дугиной является провокацией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, пишет ТАСС.

«Мы расцениваем это [заявление ФСБ России] как провокацию со стороны Российской Федерации (…), нам больше нечего сказать по этому поводу», - приводит заявление Рейнсалу портал национального телерадиовещания ERR.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла вечером 20 августа в Подмосковье. В автомобиле, на котором она ехала, сработало взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно.

В Латвии снесли первую скульптуру памятника воинам-освободителям Риги

Первую скульптуру солдата, составляющую часть монумента воинам-освободителям Риги, снесли в Латвии.

Изначально мемориальный комплекс состоял из трех фигур воинов. Видео было опубликовано в Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее сообщалось, что в рижском парке Победы начались работы по демонтажу памятника Освободителям Риги.

Напомним, Рижская дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам.

Кавказцы жестоко избили мужчину с ДЦП из-за замечания

Четверо жителей Владикавказа жестоко избили мужчину с ДЦП после того, как он попросил их не ругаться матом. Видео с места публикует KP.RU.

На появившемся видеоролике видно, как группа кавказцев избивает ногами лежащего на асфальте мужчину. Никто из прохожих не пытается их остановить и вмешаться в конфликт. Позже выяснилось, что инцидент произошел на пересечении улиц Кирова и Ленина. Всех хулиганов удалось задержать, их доставили в отдел полиции. Там они пробудут не меньше 3-5 дней.

Галкин вышел на сцену в Варшаве в сине-желтом костюме

Юморист Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве. Как сообщает «Газета.ru», комик опубликовал в соцсетях небольшой отрывок с мероприятия — на сцену Галкин вышел в сине-желтом костюме.

В подписи к публикации Галкин поблагодарил зрителей в Варшаве и признался, что получил от них заряд «невероятной энергии». В комментариях поклонники похвалили комика за выступление.