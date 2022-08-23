Экс-министр выразил опасения, что после заключения перемирия Москва якобы может посягнуть на территории Варшавы. «С точки зрения Польши, это безумно опасно, потому что, если мы дадим свое согласие [на окончание боевых действий], Россия будет иметь право сделать то же самое с Грузией и Белоруссией, а также может поддаться искушению занять польскую территорию. Это ужасная концепция», — заключил он.