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3 часа назад

В Латвии снесли первую скульптуру памятника воинам-освободителям Риги

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Первую скульптуру солдата, составляющую часть монумента воинам-освободителям Риги, снесли в Латвии.

В Латвии снесли первую скульптуру памятника воинам-освободителям Риги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначально мемориальный комплекс состоял из трех фигур воинов. Видео было опубликовано в Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее сообщалось, что в рижском парке Победы начались работы по демонтажу памятника Освободителям Риги.

Напомним, Рижская дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам.

Власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».

Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.

12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.

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