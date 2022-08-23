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18 минут назад

Медведев напомнил об отказе Украины от договора с Россией

ТАССиещё 4

Никто теперь не примет Украину в НАТО, это прямой результат специальной военной операции. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник в своем Telegram-канале.

Медведев назвал прямой результат спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции", - написал политик.

По его словам, киевский режим "продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее".

"То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят", - заметил он.

При этом Медведев убежден, что "гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась". В результате с гарантиями для Украины "очень кисло".

Россия обратилась к странам «ядерной пятерки»

"Киевский режим понимает, что именно для него (нынешних руководителей Украины) никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может. Гарантий светлого будущего [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла", - подчеркнул Медведев.

По его словам, сейчас ситуация на Украине выгодна действующей в США власти и "это скоро закончится". Следующая команда, пришедшая к власти в Вашингтоне, "без колебаний сольет коррупционную украинскую тему" вместе с ее фигурантами, заключил политик.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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