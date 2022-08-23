Арестович прокомментировал совместное фото с Дугиным

По словам Арестовича, на том мероприятии и рядом с Дугиным он находился, «как сотрудник украинского Главного управления разведки», сообщил «Московский комсомолец» .

Ранее в соцсетях были продемонстрированы фото 2005-го года, где вместе за одним столом сидят Александр Дугин, лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский и его на тот момент заместитель Алексей Арестович.