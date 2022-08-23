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1 час назад

Арестович прокомментировал совместное фото с Дугиным

Деловая газета "Взгляд"

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал совместное фото с общественным деятелем Александром Дугиным в Москве.

Арестович прокомментировал совместное фото с Дугиным
Фото: Office of the President of UkraineOffice of the President of Ukraine

По словам Арестовича, на том мероприятии и рядом с Дугиным он находился, «как сотрудник украинского Главного управления разведки», сообщил «Московский комсомолец».

ФСБ раскрыла убийство Дугиной

Ранее в соцсетях были продемонстрированы фото 2005-го года, где вместе за одним столом сидят Александр Дугин, лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский и его на тот момент заместитель Алексей Арестович.

В мире,Алексей Арестович,Дмитрий Корчинский,Александр Дугин,ФСБ,
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