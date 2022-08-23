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29 минут назад

В МИД Эстонии назвали заявления ФСБ о побеге Вовк «провокацией»

Алиса Селезнёва

Заявление ФСБ России о побеге в Эстонию подозреваемой в убийства российской журналистки Дарьи Дугиной является провокацией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, пишет ТАСС.

«Мы расцениваем это [заявление ФСБ России] как провокацию со стороны Российской Федерации (…), нам больше нечего сказать по этому поводу», - приводит заявление Рейнсалу портал национального телерадиовещания ERR.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла вечером 20 августа в Подмосковье. В автомобиле, на котором она ехала, сработало взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно.

ФСБ раскрыла убийство Дугиной

По данным ФСБ, предполагаемой исполнительницей теракта является украинка Наталья Вовк, которая действовала в интересах спецслужб Украины и успела после совершения преступления скрыться в Эстонии. Российский сенатор Владимир Джабаров ранее выразил уверенность, что Таллин откажется выдать ее. По его мнению, в этом случае есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства.

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