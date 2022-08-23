Галкин вышел на сцену в Варшаве в сине-желтом костюме

Юморист Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве. Как сообщает «Газета.ru», комик опубликовал в соцсетях небольшой отрывок с мероприятия — на сцену Галкин вышел в сине-желтом костюме.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В подписи к публикации Галкин поблагодарил зрителей в Варшаве и признался, что получил от них заряд «невероятной энергии». В комментариях поклонники похвалили комика за выступление.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и его супруга Алла Пугачева уехали из России и некоторое время проживали в Израиле. Вместе с ними заграницу уехали и дети — близняшки Лиза и Гарри.

соцсети Максима Галкина