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20 минут назад

Галкин вышел на сцену в Варшаве в сине-желтом костюме

Никита Бородкин

Юморист Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве. Как сообщает «Газета.ru», комик опубликовал в соцсетях небольшой отрывок с мероприятия — на сцену Галкин вышел в сине-желтом костюме.

Галкин вышел на сцену в Варшаве в сине-желтом костюме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В подписи к публикации Галкин поблагодарил зрителей в Варшаве и признался, что получил от них заряд «невероятной энергии». В комментариях поклонники похвалили комика за выступление.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и его супруга Алла Пугачева уехали из России и некоторое время проживали в Израиле. Вместе с ними заграницу уехали и дети — близняшки Лиза и Гарри.

соцсети Максима Галкина

Сейчас Пугачева находится в Литве. Накануне она пришла на показ фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» — это стало одним из немногих появлений Примадонны на публике за последнее время.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Кирилл Серебренников,Алла Пугачева,
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