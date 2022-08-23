В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
44 минуты назад

Кавказцы жестоко избили мужчину с ДЦП из-за замечания и попали на видео

Lenta.ru

Четверо жителей Владикавказа жестоко избили мужчину с ДЦП после того, как он попросил их не ругаться матом. Видео с места публикует KP.RU.

Кавказцы жестоко избили мужчину с ДЦП из-за замечания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На появившемся видеоролике видно, как группа кавказцев избивает ногами лежащего на асфальте мужчину. Никто из прохожих не пытается их остановить и вмешаться в конфликт. Позже выяснилось, что инцидент произошел на пересечении улиц Кирова и Ленина. Всех хулиганов удалось задержать, их доставили в отдел полиции. Там они пробудут не меньше 3-5 дней.

Местные правоохранители сообщили, что на кавказцев могут составить сразу несколько протоколов по статьям УК РФ. В частности, за неповиновение и сопротивление сотруднику полиции, оскорбление представителя власти и групповое избиение.

Ранее в Москве двое кавказцев избили 18-летнего молодого человека, после того как он попросил их переставить грузовой автомобиль, заблокировавший выезд из двора. Пострадавший житель столицы обратился в полицию.

Происшествия,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители