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38 минут назад

Пока вы не уснули: подробности убийства Дугиной и условие для возвращения Аляски в состав России

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы не уснули: подробности убийства Дугиной и условие для возвращения Аляски в состав России
Фото: ReutersReuters

В ФСБ раскрыли детали покушения на Дугину

Гражданка Украины Наталья Вовк, которую ФСБ назвала исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, прибыла в Россию на машине с номерами ДНР и жила в одном доме с Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. 29-летняя женщина погибла на месте. Следователи заявили, что в автомобиле сработала взрывчатка. Они возбудили дело об убийстве, совершенном общеопасным способом

22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала Вовк.

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Журналист The Hill рассказала, когда Аляска вернется в состав России

Американо-канадская журналистка Дайан Фрэнсис в журнале The Hill опубликовала материал, в котором написала, что существует лишь одно условие, при котором Аляска вернется в состав России. Публицист выразила обеспокоенность, что Россия все последние годы уделяет серьезное внимание развитию Арктики. Также Фрэнсис указала, что США много лет игнорировали Арктику и позволили Москве там серьезно укрепиться.

"Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался", — сказано в материале.

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Зеленский предупредил о "последней черте" в вопросе переговоров с РФ

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Россией в случае суда над украинскими пленными в Мариуполе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский сослался на сообщения в СМИ о том, что в Мариуполе «готовят декорации для судилища» над пленными. Он заявил, что если суд состоится, это станет красной линией для переговоров.

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На Украине заметили колонну американской военной техники

На Украине замечена 200-метровая колонна из американских бронеавтомобилей International MaxxPro. Об этом пишет портал Avia.pro.

По информации издания, кадры, на которых видны 18 бронеавтомобилей International MaxxPro, были сделаны в западной части Украины во время плановой остановки колонны.

В настоящее время у ВСУ уже есть такие машины, однако в колонне двигались автомобили, у которых отсутствует установленное вооружение, в связи с чем может идти речь о дополнительных поставках. Таким образом, сейчас у Украины может быть уже около 80 International MaxxPro.

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Боррель озвучил позицию по визовому вопросу

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отказался поддержать идею полного запрета выдачи виз россиянам. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее власти Эстонии, Литвы и Латвии выступили с инициативой о полном запрете выдачи шенгенских виз гражданам России на фоне украинского кризиса. При этом в Латвии и Эстонии уже прекратили выдавать визы россиянам. В свою очередь Греция и Кипр отказались поддержать запрет. Постоянный секретарь внешнеполитического ведомства Кипра Корнелиос Корнелиу заметил, что такие меры отрицательно скажутся на русских общинах на территории Евросоюза.

По словам Борреля, единства в этом вопросе среди стран ЕС пока нет.

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Неопознанный объект преградил путь самолету в Москве

Самолету, летевшему из Перми в московский аэропорт Внуково, преградил путь неизвестный объект. Цель пролетела поперек взлетно-посадочной полосы на большой скорости перед самолетом, сообщает Telegram-канал Aviaincedent.

«21.08.2022 23.26 (мск) район аэродрома Москва (Внуково). При заходе на посадку на ВПП06 сработал TCAS из-за неопознанной цели. Цель пересекла рабочую ВПП справа налево на большой скорости. Самолет В-737-800, RA-73294, рейс PBD432 Пермь (Большое Савино) — Москва (Внуково)», — говорится в Telegram-канале.

Самолет, заходивший на посадку, принадлежит авиакомпании «Победа». В пресс-службу Внуково и «Победы» направлены запросы.

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Ургант вернулся в эфир Первого канала

Интервью телеведущего Ивана Урганта показали в эфире Первого канала 20 августа в рамках фильма «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий», приуроченного к 85-летию режиссера. Зрители отметили, что это первое появление шоумена на экране после его антивоенного поста в соцсети о спецоперации на Украине и временного отъезда за границу.

Документальный фильм «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» с участием Ивана Урганта был показан на Первом канале 20 августа, в день юбилея режиссера. В описании ленты на сайте канала говорится, что съемки проводились совсем недавно, в 2022 году в Москве, Германии и Италии.

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Федун покидает пост президента «Спартака»

Леонид Федун сложил с себя полномочия президента московского футбольного клуба «Спартак». Как сообщает ТАСС, он не будет принимать участие в управлении командой.

Федун владел контрольным пакетом акций клуба с 2004 года. С момента прихода бизнесмена на пост президента «Спартака» команда выигрывала чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России, а также трижды пробивалась в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Новый способ подставы на дорогах: как жулики вымогают деньги у водителей

В России мошенники начали применять новую схему "подстав" на дорогах. Чтобы выманить деньги у водителей, используется несвежий автомобиль класса премиум и определенные методы психологического воздействия. О способе, который снискал популярность у аферистов, рассказывает "Автовзгляд".

Метод обмана, о котором идет речь, используется в пробке. Перед водителем-жертвой, в одной полосе с ним едет "вспомогательный" автомобиль, а впереди машины-помощника — основное авто. Как правило, это автомобиль премиального бренда, но далеко не новый. Машина поддержки перестраивается в соседнюю полосу, и "главный" автомобиль оказывается прямо перед водителем-жертвой. После этого мошенник, находящийся во впереди идущем авто, дергает за ручник — и сигналы остановки при этом не загораются. Водитель-жертва въезжает в задний бампер мошенников.

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В мире,Жозеп Боррель,Наталья Вовк,Владимир Зеленский,Иван Ургант,Леонид Федун,Александр Дугин,Андрей Михалков-Кончаловский,Международный аэропорт Внуково,Авиакомпания "Победа",ФСБ,Спартак,ЕС,Первый канал,
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