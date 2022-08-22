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1 час назад

Зеленский назвал условие отказа от переговоров с Россией

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Россией в случае суда над украинскими пленными в Мариуполе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский сослался на сообщения в СМИ о том, что в Мариуполе «готовят декорации для судилища» над пленными. Он заявил, что если суд состоится, это станет красной линией для переговоров.

«Если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линии, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», - заявил Зеленский.

Он назвал подобные суды «издевательствами» и подчеркнул, что считает пленных героями.

В июне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над членами «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) пройдет в Мариуполе до конца лета. Он отмечал, что пока в ДНР готовят необходимые документы.

«Такой ракеты ни у кого еще нет»

10 августа Life опубликовал видео из мариупольской филармонии, где, по данным портала, идет подготовка к трибуналу.

По данным Life, в здании подготовили четыре камеры для подсудимых. Процесс планируют провести в главном зале филармонии.

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