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51 минуту назад

Журналист The Hill рассказала, когда Аляска вернется в состав России

Газета.Ru

Американо-канадская журналистка Дайан Фрэнсис в журнале The Hill опубликовала материал, в котором написала, что существует лишь одно условие, при котором Аляска вернется в состав России. Публицист выразила обеспокоенность, что Россия все последние годы уделяет серьезное внимание развитию Арктики. Также Фрэнсис указала, что США много лет игнорировали Арктику и позволили Москве там серьезно укрепиться.

Журналист The Hill рассказала, когда Аляска вернется в состав России
Фото: ReutersReuters

"Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался", — сказано в материале.

В материале подчеркивается, Россия делает большую ставку на Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией. Фрэнсис напомнила, что север Канады практически не заселен, а правительство страны заблокировало разработку огромных запасов нефти и газа, открытых в Арктике в 1980-х годах.

А северное побережье России, напротив, гораздо лучше освоено: там есть города и плавучий ядерный реактор. РФ приступила к разведке нефти, а также заявляет о том, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана. Публицист заявила, что есть лишь одно условие при котором Аляска вернется в состав России.

"Это произойдет, когда ад замерзнет", — написала Дайан Фрэнсис.

Ранее командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о третьем случае с российским летательным аппаратом, зафиксированном вблизи Аляски. Отмечается, что российский военный самолет пролетал в зоне идентификации средств противовоздушной обороны Аляски в промежутке между 8 и 10 августа.

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