В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
7 минут назад

В ФСБ раскрыли детали покушения на Дугину

Мария Иванова

Гражданка Украины Наталья Вовк, которую ФСБ назвала исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, прибыла в Россию на машине с номерами ДНР и жила в одном доме с Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости.

В ФСБ раскрыли детали покушения на Дугину
Фото: ReutersReuters

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. 29-летняя женщина погибла на месте. Следователи заявили, что в автомобиле сработала взрывчатка. Они возбудили дело об убийстве, совершенном общеопасным способом

22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала Вовк.

В спецслужбе заявили, что Вовк, украинка 1979 года рождения, прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.

Женщина арендовала квартиру в одном доме с Дугиной, чтобы собирать информацию о ее образе жизни.

В ФСБ заявили, что для слежки за Дугиной Вовк использовала Mini Cooper, при въезде в Россию на нем были номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские 172AJD02, а при выезде из страны в Эстонию - украинские AH7771IP.

По данным ФСБ, 20 августа Вовк и ее дочь приехали на фестиваль «Традиция», который также посетила Дугина. Вовк совершила управляемый подрыв машины Дугиной, а затем уехала через Псков в Эстонию.

Происшествия,Наталья Вовк,Александр Дугин,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители