В ФСБ раскрыли детали покушения на Дугину

Гражданка Украины Наталья Вовк, которую ФСБ назвала исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, прибыла в Россию на машине с номерами ДНР и жила в одном доме с Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости.

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Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. 29-летняя женщина погибла на месте. Следователи заявили, что в автомобиле сработала взрывчатка. Они возбудили дело об убийстве, совершенном общеопасным способом

22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала Вовк.

В спецслужбе заявили, что Вовк, украинка 1979 года рождения, прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.

Женщина арендовала квартиру в одном доме с Дугиной, чтобы собирать информацию о ее образе жизни.

В ФСБ заявили, что для слежки за Дугиной Вовк использовала Mini Cooper, при въезде в Россию на нем были номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские 172AJD02, а при выезде из страны в Эстонию - украинские AH7771IP.