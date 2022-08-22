Неопознанный объект преградил путь самолету в Москве

Самолету, летевшему из Перми в московский аэропорт Внуково, преградил путь неизвестный объект. Цель пролетела поперек взлетно-посадочной полосы на большой скорости перед самолетом, сообщает Telegram-канал Aviaincedent.

Фото: ТАСС ТАСС

«21.08.2022 23.26 (мск) район аэродрома Москва (Внуково). При заходе на посадку на ВПП06 сработал TCAS из-за неопознанной цели. Цель пересекла рабочую ВПП справа налево на большой скорости. Самолет В-737-800, RA-73294, рейс PBD432 Пермь (Большое Савино) — Москва (Внуково)», — говорится в Telegram-канале.

Самолет, заходивший на посадку, принадлежит авиакомпании «Победа». В пресс-службу Внуково и «Победы» направлены запросы.