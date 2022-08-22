Ургант вернулся в эфир Первого канала

Интервью телеведущего Ивана Урганта показали в эфире Первого канала 20 августа в рамках фильма «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий», приуроченного к 85-летию режиссера. Зрители отметили, что это первое появление шоумена на экране после его антивоенного поста в соцсети о спецоперации на Украине и временного отъезда за границу.

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Документальный фильм «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» с участием Ивана Урганта был показан на Первом канале 20 августа, в день юбилея режиссера. В описании ленты на сайте канала говорится, что съемки проводились совсем недавно, в 2022 году в Москве, Германии и Италии.

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Спектр тем, которые заложены в данном фильме, а он приурочен к 85-летию знаменитого режиссера и сценариста, крайне многообразен: соперничество двух братьев — Никиты и Андрона, сложность их отношений, разный подход к современным проблемам и просто личностные споры на семейном уровне, — сообщается в аннотации.

Авторы фильма также коснулись темы противоречивых взаимоотношений Андрея Кончаловского с Андреем Тарковским, его личной жизни и философских размышлений.

Слова Ивана Урганта о юбиляре прозвучали наряду с рассказами Юлии Высоцкой, Никиты Михалкова, Егора Кончаловского, Надежды Михалковой, Николая Бурляева и др. Фрагменты беседы с шоуменом о режиссере были показаны по ходу фильма несколько раз.

Ранее российский актер и телеведущий Оскар Кучера в разговоре с NEWS.ru отреагировал на возможное возвращение Ивана Урганта в эфир Первого канала. Он признался, что всегда рад видеть Урганта в любом качестве. В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) телеведущий вновь вернул статус «Я никогда не вру. Я работаю на Первом!».

В начале августа Иван Ургант публично высмеял предложение отправить его на перевоспитание или уволить за отсутствие публичной поддержки спецоперации на Украине. В частности, он предложил распространить ответственность на всех ближайших родственников «запятнанных» деятелей культуры. Также телеведущий предложил убрать с российского рынка все альбомы Пола Маккартни, кроме Back in USSR, а в качестве гимна группы депутатов использовать песню «Фантазер». В заключение шоумен выступил с инициативой переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.