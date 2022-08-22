Боррель озвучил позицию по визовому вопросу

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отказался поддержать идею полного запрета выдачи виз россиянам. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее власти Эстонии, Литвы и Латвии выступили с инициативой о полном запрете выдачи шенгенских виз гражданам России на фоне украинского кризиса. При этом в Латвии и Эстонии уже прекратили выдавать визы россиянам. В свою очередь Греция и Кипр отказались поддержать запрет. Постоянный секретарь внешнеполитического ведомства Кипра Корнелиос Корнелиу заметил, что такие меры отрицательно скажутся на русских общинах на территории Евросоюза.

По словам Борреля, единства в этом вопросе среди стран ЕС пока нет.

«Я думаю, что запретить въезд всем россиянам нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», - заявил он в ходе своего выступления на международной конференции в испанском городе Сантандер.

Глава дипломатии ЕС высказал мнение, что необходимо отказать во въезде на территорию ЕС крупным российским бизнесменам, но оставить возможность покинуть Россию тем гражданам, которые «не готовы там находиться в такой ситуации».

«Мы не можем закрывать дверь перед такими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея», - уверен Жозеп Боррель.