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8 минут назад

На Украине заметили колонну американской техники

Алиса Селезнёва

На Украине замечена 200-метровая колонна из американских бронеавтомобилей International MaxxPro. Об этом пишет портал Avia.pro.

На Украине заметили колонну американской военной техники
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, кадры, на которых видны 18 бронеавтомобилей International MaxxPro, были сделаны в западной части Украины во время плановой остановки колонны.

В настоящее время у ВСУ уже есть такие машины, однако в колонне двигались автомобили, у которых отсутствует установленное вооружение, в связи с чем может идти речь о дополнительных поставках. Таким образом, сейчас у Украины может быть уже около 80 International MaxxPro.

avia.pro

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Глава государства также констатировал, что не существовало ни одного шанса решить проблему Донбасса мирным путем, а если бы он был, то Россия бы его использовала.

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В ответ западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали активно поставлять оружие Киеву. В частности, в июне Пентагон отчитался, что потратил на военное финансирование Украины уже 6,3 млрд долларов, в том числе около 5,6 млрд долларов с 24 февраля. При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от Запада только десять процентов оружия, о котором просил.

Армия,Видео,Анна Маляр,Владимир Путин,Пентагон,
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