На Украине заметили колонну американской военной техники

На Украине замечена 200-метровая колонна из американских бронеавтомобилей International MaxxPro. Об этом пишет портал Avia.pro.

По информации издания, кадры, на которых видны 18 бронеавтомобилей International MaxxPro, были сделаны в западной части Украины во время плановой остановки колонны.

В настоящее время у ВСУ уже есть такие машины, однако в колонне двигались автомобили, у которых отсутствует установленное вооружение, в связи с чем может идти речь о дополнительных поставках. Таким образом, сейчас у Украины может быть уже около 80 International MaxxPro.

avia.pro

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Глава государства также констатировал, что не существовало ни одного шанса решить проблему Донбасса мирным путем, а если бы он был, то Россия бы его использовала.