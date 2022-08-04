Пока вы не уснули: ультиматум Китая странам G7 и новая версия появления COVID

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Китай поставил условие странам G7

Если страны G7 не пересмотрят свою ошибочную позицию по Тайваню, Китай может изменить свое отношение к диалогу с ними. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет РИА Новости.

«Если они (страны G7 – прим.) не изменят своей ошибочной позиции по тайваньскому вопросу, то нам придется пересмотреть значение диалога», - заявила дипломат.

Столтенберг озвучил намерения НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну». Об этом пишет ТАСС.

По мнению Столтенберга, сейчас Европа находится в самом опасном для себя положении за последние 80 лет.

«Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну», - сказал генсек НАТО.

Стала известна тема встречи Путина с Эрдоганом

5 августа в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопросы расширения экономических связей между странами и энергетические проекты. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы двух государств детально обсудят развитие сотрудничества между Россией и Турцией, в том числе и совместных проектов в отрасли энергетики. Также президенты в очередной раз обменяются мнениями по актуальным проблемам в международной политической ситуации.

Минобороны РФ заподозрили США в причастности к созданию COVID-19

Коронавирус мог быть создан искусственно с использованием достижений США в биотехнологиях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВСФ РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он напомнил, что в мае такое подозрение уже высказал ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала Ланцет Джеффри Сакс. По его словам, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом.

Кремль назвал условие для получения Газпромом турбины для «Северного потока»

Компания «Газпром» очень хочет получить после ремонта турбину для «Северного потока», но на нее нужны документы, одних слов недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Газпром очень бы хотел получить эту турбину, но ведь не Газпром вводил санкции, санкции введены в отношении Газпрома, здесь в данном случае для Газпрома важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционированная», – цитирует его РИА «Новости».

Украина блокировала Европе важнейший торговый путь

За неделю на Дунае уже три украинских судна напоролось на «неизвестное взрывное устройство». Парадокс в том, что суда взрываются отнюдь не на российских, а на собственных минах.

В начале спецоперации ВСУ с перепугу сыпали минами вокруг Одессы беспорядочно, часть из них течениями занесло в соседний Дунай. В результате ни сама Украина, ни Европа пользоваться устьем своей великой реки больше не могут.

В СК назвали несколько версий пожара на складе Ozon

Следствие рассматривает несколько версий пожара на складе Ozon в Истре. Среди них — короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварочных работах и неосторожное обращение с другими источниками тепла. Об этом пишет РБК.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать поджог. При этом глава городского округа Истра Татьяна Витушева называла возможной причиной несоблюдение техники безопасности.

Эстония предложила в новом пакете санкций запретить россиянам выдачу виз ЕС

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время визита на Украину выступил с предложением включить в следующий пакет санкций Евросоюза против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению Рейнсалу, Запад «должен повысить цену российской агрессии с помощью дополнительных мер, оружия и все большей изоляции РФ». В связи с этим он, в частности, призвал к введению Евросоюзом запрета на туристические визы для граждан этой страны в рамках следующего раунда мер.

Кремль анонсировал назначение Рогозина на новую должность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о новом посте Дмитрия Рогозина появится «в обозримом будущем». Об этом пишет РИА «Новости».

На вопрос готов ли Кремль прояснить судьбу Рогозина, Дмитрий Песков ответил отказом.

«Нет. Она прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим», – сказал пресс-секретарь президента.

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