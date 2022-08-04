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23 минуты назад

Эстония предложила в новом пакете санкций запретить россиянам выдачу виз ЕС

Елена Прошина

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время визита на Украину выступил с предложением включить в следующий пакет санкций Евросоюза против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Эстония предложила запретить россиянам выдачу шенгенских виз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Рейнсалу, Запад «должен повысить цену российской агрессии с помощью дополнительных мер, оружия и все большей изоляции РФ». В связи с этим он, в частности, призвал к введению Евросоюзом запрета на туристические визы для граждан этой страны в рамках следующего раунда мер.

Напомним, что ранее Рейнсалу уже заявлял о намерении Эстонии прекратить выдачу новых виз россиянам, а также аннулировании уже имеющихся. Также он заявлял, что власти страны планируют предложить сделать то же самое и другим государствам ЕС.

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