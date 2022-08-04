Эстония предложила запретить россиянам выдачу шенгенских виз

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время визита на Украину выступил с предложением включить в следующий пакет санкций Евросоюза против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению Рейнсалу, Запад «должен повысить цену российской агрессии с помощью дополнительных мер, оружия и все большей изоляции РФ». В связи с этим он, в частности, призвал к введению Евросоюзом запрета на туристические визы для граждан этой страны в рамках следующего раунда мер.