В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
59 минут назад

«Европа в опасном положении»: Столтенберг озвучил намерения НАТО

Елена Прошина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну». Об этом пишет ТАСС.

По мнению Столтенберга, сейчас Европа находится в самом опасном для себя положении за последние 80 лет.

«Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну», - сказал генсек НАТО.

Медведев увидел повторение украинского сценария на Тайване

Он добавил, что то, что сейчас происходит на Украине «ужасно», но будет намного хуже, если в Европе начнется конфликт между Россией и НАТО. Именно поэтому страны альянса помогают Киеву оружием и деньгами. При этом он подчеркнул, что военные альянса не заходят на территорию страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации на Украине путем переговоров. В частности, он отметил, что под предлогом «борьбы с вторжением» туда нескончаемым потоком идет вооружение. Однако на самом деле США и Евросоюзу безразлична судьба Украины, они намерены воевать с Россией «до последнего украинца».

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители