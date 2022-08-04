«Европа в опасном положении»: Столтенберг озвучил намерения НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну». Об этом пишет ТАСС.

По мнению Столтенберга, сейчас Европа находится в самом опасном для себя положении за последние 80 лет.

«Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну», - сказал генсек НАТО.

Он добавил, что то, что сейчас происходит на Украине «ужасно», но будет намного хуже, если в Европе начнется конфликт между Россией и НАТО. Именно поэтому страны альянса помогают Киеву оружием и деньгами. При этом он подчеркнул, что военные альянса не заходят на территорию страны.