«Европа в опасном положении»: Столтенберг озвучил намерения НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну». Об этом пишет ТАСС.
По мнению Столтенберга, сейчас Европа находится в самом опасном для себя положении за последние 80 лет.
«Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну», - сказал генсек НАТО.
Он добавил, что то, что сейчас происходит на Украине «ужасно», но будет намного хуже, если в Европе начнется конфликт между Россией и НАТО. Именно поэтому страны альянса помогают Киеву оружием и деньгами. При этом он подчеркнул, что военные альянса не заходят на территорию страны.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации на Украине путем переговоров. В частности, он отметил, что под предлогом «борьбы с вторжением» туда нескончаемым потоком идет вооружение. Однако на самом деле США и Евросоюзу безразлична судьба Украины, они намерены воевать с Россией «до последнего украинца».