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40 минут назад

В СК назвали несколько версий пожара на складе Ozon

Елена Прошина

Следствие рассматривает несколько версий пожара на складе Ozon в Истре. Среди них — короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварочных работах и неосторожное обращение с другими источниками тепла. Об этом пишет РБК.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать поджог. При этом глава городского округа Истра Татьяна Витушева называла возможной причиной несоблюдение техники безопасности.

Следователи уже провели более 30 допросов, также были изъяты серверы, системные блоки, документы, связанные с противопожарной безопасностью, и другие бумаги. По делу назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая экспертизы.

В компании Ozon сообщили, что точный размер ущерба пока оценивается, однако существенных рисков для деятельности нет.

«Застрахованы товары на складе, оборудование: мезонины, стеллажные системы, сортеры, погрузчики — на общую сумму до 11 млрд руб. Также застрахована ответственность Ozon в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц на 1 млрд руб.», — рассказали в компании.

Напомним, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявлял, что предварительный ущерб от пожара можно оценить в 10 млрд руб. при том, что склад и его содержимое застрахованы на 17 млрд руб.

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