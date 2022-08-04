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38 минут назад

Минобороны РФ заподозрили США в причастности к созданию COVID-19

Москва24

Коронавирус мог быть создан искусственно с использованием достижений США в биотехнологиях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВСФ РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он напомнил, что в мае такое подозрение уже высказал ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала Ланцет Джеффри Сакс. По его словам, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом.

"Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых вариантов вируса в том или ином регионе", – сказал Кириллов.

В Минобороны не исключили, что к возникновению коронавируса причастна программа Агентства США по международному развитию (USAID), связанная с отловом летучих мышей. Он подчеркнул, что с 2009 года агентство финансировало программу "Предикт", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов.

Одним из подрядчиков проекта являлась компания "Метабиота", известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины, напомнил Кириллов.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция не прекратила распространение, поэтому медицинские маски по-прежнему желательно носить. То же самое касается и вакцинации от коронавируса.

По словам Мурашко, повторно делать прививку нужно каждые шесть месяцев. Тем не менее сейчас Минздрав разрабатывает новые форматы ревакцинации, которые могут быть обнародованы в ближайшее время, заключил Мурашко.

В свою очередь, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков заявил, что в России коллективный иммунитет от коронавируса, сформировавшийся после всплеска штамма "Омикрон", будет в течение нескольких месяцев защищать граждан от новых вспышек заболеваемости, однако затем произойдет серия "остаточных" волн COVID-19.

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