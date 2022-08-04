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16 минут назад

Стала известна тема встречи Путина с Эрдоганом

Елена Прошина

5 августа в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопросы расширения экономических связей между странами и энергетические проекты. Об этом сообщает РИА Новости.

Стала известна тема встречи Путина с Эрдоганом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главы двух государств детально обсудят развитие сотрудничества между Россией и Турцией, в том числе и совместных проектов в отрасли энергетики. Также президенты в очередной раз обменяются мнениями по актуальным проблемам в международной политической ситуации.

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Напомним, что президенты встретились 19 июля в Тегеране в рамках трехсторонней встречи с главой Ирана Эбрахимом Раиси по вопросу урегулирования сирийского конфликта. Там Путин и Эрдоган среди прочих рабочих встреч провели отдельные переговоры.

Позднее стало известно, что Эрдоган собирается посетить Сочи 5 августа, однако ранее цели его поездки не раскрывались.

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