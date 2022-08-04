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18 минут назад

Китай поставил условие странам G7

Елена Прошина

Если страны G7 не пересмотрят свою ошибочную позицию по Тайваню, Китай может изменить свое отношение к диалогу с ними. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет РИА Новости.

Китай поставил условие странам G7
Фото: ReutersReuters

«Если они (страны G7 – прим.) не изменят своей ошибочной позиции по тайваньскому вопросу, то нам придется пересмотреть значение диалога», - заявила дипломат.

Ранее главы МИД стран G7 заявили, что резкая реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может усилить напряженность в регионе. Кроме того, они выразили озабоченность «угрожающими» действиями Пекина. По их мнению, военные учения могут привести к эскалации.

Напомним, Китай выразил решительный протест на визит Пелоси в Тайвань. Китайская армия начала военные учения в районе острова. Кроме того, Пекин уже наложил ряд санкции в отношении государства.

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