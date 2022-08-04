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11 минут назад

Кремль анонсировал назначение Рогозина на новую должность

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о новом посте Дмитрия Рогозина появится «в обозримом будущем». Об этом пишет РИА «Новости».

Кремль анонсировал назначение Рогозина на новую должность
Фото: ТАССТАСС

На вопрос готов ли Кремль прояснить судьбу Рогозина, Дмитрий Песков ответил отказом.

«Нет. Она прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим», – сказал пресс-секретарь президента.

Песков назвал причину отставки Рогозина

Дмитрий Рогозин возглавлял «Роскосмос» с мая 2018 года. 15 июля 2022 года он был уволен с должности, на его место был назначен Юрий Борисов, который ранее занимал пост вице-премьера. Тогда же Дмитрий Песков заявил, что Рогозин будет «своевременно трудоустроен», но никаких деталей по этому вопросу пресс-секретарь президента до сих пор не озвучил.

Напомним, что ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин лишил Рогозина еще одной должности.

Политика,Юрий Борисов,Дмитрий Рогозин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Роскосмос,
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