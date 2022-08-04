Кремль анонсировал назначение Рогозина на новую должность

«Нет. Она прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим», – сказал пресс-секретарь президента.

Дмитрий Рогозин возглавлял «Роскосмос» с мая 2018 года. 15 июля 2022 года он был уволен с должности, на его место был назначен Юрий Борисов, который ранее занимал пост вице-премьера. Тогда же Дмитрий Песков заявил, что Рогозин будет «своевременно трудоустроен», но никаких деталей по этому вопросу пресс-секретарь президента до сих пор не озвучил.