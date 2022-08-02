LIVE: Ненси Пелоси сделала первое заявление на Тайване

Нэнси Пелоси сделала первое заявление во время визита на Тайвань

« США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии в принципе», - сказала спикер Палаты представителей Конгресса США .

Китай заявил о военных мероприятиях в качестве ответа на визит Пелоси на Тайвань

"Армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань, в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий", - сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на Минобороны страны.

В Совфеде прокомментировали визит Пелоси на Тайвань

Китайская Народная Республика (КНР) имеет все законные основания для защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе. Так прокомментировал визит на неподконтрольный Пекину остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев , сообщает РИА Новости во вторник, 2 августа.

Китай проведёт масштабные учения вокруг Тайваня

Китай объявил с четверга по воскресенье военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня

Белый дом отказался нести ответственность за визит Пелоси на Тайвань

Представитель Белого дома заявил, что глава Конгресса США Нэнси Пелоси якобы осуществляет свое турне в частном порядке. Вашингтон не несет ответственности за ее поездку на Тайвань. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

МИД Китая отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

"Мы примем все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе", - заявили в китайском ведомстве.

Ненси Пелоси прибыла на Тайвань

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СМИ пишут о воздушном бое между самолётами ВВС Тайваня и Китая в Тайваньском проливе

В телеграм-канале "Раньше всех, ну почти" появилось сообщение о воздушном бое между ВВС Китая и Тайваня. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В Сети выложили кадры посадки самолета Пелоси

Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня

Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя, передает сервис Flightradar.

Самолет Пелоси начал снижаться у берегов Тайваня

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, начал снижение у берегов Тайваня. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Захарова пошутила о Петрове и Боширове за штурвалом самолета Пелоси

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что спецборт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси направляется в аэропорт Тайбэя.

Борт с Нэнси Пелоси вошел с зону действия тайваньских ПВО

Спецборт ВВС США предположительно со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вошел в зону действия ПВО Тайваня, следует из данных сайта FlightRadar.

Китай закрыл зону Тайваньского пролива для гражданских самолетов

Китай закрывает для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива, передают СМИ.

Посадка американского военного борта, на котором может находиться спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, в тайбэйском аэропорту ожидается в 17:43 по московскому времени.

ВВС Тайваня взяли самолет спикера Пелоси на сопровождение

Воздушное судно, на борту которого предположительно находится глава Конгресса США Нэнси Пелоси, взяли на сопровождение летчики тайваньских ВВС. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Стал известен реальный маршрут Пелоси

Самолет «Боинг С-40С», на борту которого предположительно находится глава Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетел из Куала-Лумпура и направляется в сторону Тайваня над морем Сулавеси. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

К чему может привести визит Ненси Пелоси на Тайвань

Визит спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань может серьезно обострить китайско-американские отношения, поставив страны на грань военного противостояния. Об этом пишут западные и китайские СМИ, обзор которых сделал «Рамблер».

Вероятность ликвидации самолета Пелоси оценили