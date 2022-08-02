LIVE: Ненси Пелоси сделала первое заявление на Тайване

«США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии в принципе», - сказала спикер Палаты представителей Конгресса США.
Ее слова цитирует телеканал 360ТВ.
"Армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань, в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий", - сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на Минобороны страны.
Китайская Народная Республика (КНР) имеет все законные основания для защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе. Так прокомментировал визит на неподконтрольный Пекину остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости во вторник, 2 августа.
Китай объявил с четверга по воскресенье военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня
Представитель Белого дома заявил, что глава Конгресса США Нэнси Пелоси якобы осуществляет свое турне в частном порядке. Вашингтон не несет ответственности за ее поездку на Тайвань. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
"Мы примем все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе", - заявили в китайском ведомстве.
В телеграм-канале "Раньше всех, ну почти" появилось сообщение о воздушном бое между ВВС Китая и Тайваня. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя, передает сервис Flightradar.
Самолет, на борту которого, предположительно, находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, начал снижение у берегов Тайваня. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что спецборт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси направляется в аэропорт Тайбэя.
Спецборт ВВС США предположительно со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вошел в зону действия ПВО Тайваня, следует из данных сайта FlightRadar.
Китай закрывает для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива, передают СМИ.
Посадка американского военного борта, на котором может находиться спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, в тайбэйском аэропорту ожидается в 17:43 по московскому времени.
Воздушное судно, на борту которого предположительно находится глава Конгресса США Нэнси Пелоси, взяли на сопровождение летчики тайваньских ВВС. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Самолет «Боинг С-40С», на борту которого предположительно находится глава Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетел из Куала-Лумпура и направляется в сторону Тайваня над морем Сулавеси. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Визит спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань может серьезно обострить китайско-американские отношения, поставив страны на грань военного противостояния. Об этом пишут западные и китайские СМИ, обзор которых сделал «Рамблер».
Вероятность ликвидации самолета со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита на Тайвань крайне мала. Однако ответ Китая в сторону США последует незамедлительно, считает младший научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Анна Волошина. Так в беседе с «Лентой.ру» она оценила вероятность ликвидации борта с американским политиком.