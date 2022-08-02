Стал известен реальный маршрут Пелоси

Самолет «Боинг С-40С», на борту которого предположительно находится глава Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетел из Куала-Лумпура и направляется в сторону Тайваня над морем Сулавеси. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Кроме того, специалисты проекта IntelWalrus проанализировали переговоры между экипажем воздушного судна и диспетчером аэропорта.

На основе этих сведений они утверждают, что «SPAR19 [позывной американского военного самолета] действительно направляется в Тайбэй». Конечным пунктом назначения является аэропорт Суншань.

Напомним, что в Юго-Восточной Азии разгорается конфликт вокруг Тайваня. В Пекине считают остров своей провинцией и выступают категорически против военно-политического и экономического сотрудничества властей региона с США и другими странами НАТО.

Ситуация находится в постоянной динамике. В настоящее время фиксируется ее эскалация, вызванная тем, что глава Конгресса США Нэнси Пелоси намеревается посетить Тайвань с официальным визитом.