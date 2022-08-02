К чему может привести визит Ненси Пелоси на Тайвань

Визит спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань может серьезно обострить китайско-американские отношения, поставив страны на грань военного противостояния. Об этом пишут западные и китайские СМИ, обзор которых сделал «Рамблер».

Сегодня спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна прилететь на Тайвань в рамках своего дипломатического турне по Юго-Восточной Азии. Пекин крайне негативно отнесся к намерению американского политика посетить остров, поскольку считает Тайвань своей территорией. Если визит Пелоси состоится, то она станет самым высокопоставленным официальным лицом из США, посетившим Тайвань за последние двадцать лет.

Американские СМИ

Издание Politico отмечает, что решение Пелоси посетить Тайвань говорит о том, что Пентагон пересмотрел свою оценку опасности визита со стороны китайских военных.

Опрошенные изданием эксперты выразили уверенность, что военные США и Китая, совместно с дипломатами, проводят консультации, чтобы снизить риски «несчастного случая». А официальные лица США «и официально, и в частном порядке сообщают об очень ограниченных целях поездки и о неизменной приверженности Вашингтона политики "Единого Китая"».

The Washington Post со ссылкой на свои источники отметило, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу поездки спикера на Тайвань, хотел ее отговорить и «даже направил нескольких чиновников для прямого разговора с Пелоси».

Источники подчеркнули, что Пелоси и законодатели, путешествующие вместе с ней, «были проинформированы о возможных рисках, связанных с поездкой, в том числе и об обострении отношений с Пекином».

При этом Джоан Оу, официальный представитель МИД Тайваня, заявила на брифинге 2 августа, что у министерства нет информации о визите Пелоси, но на острове ее рады будут видеть, отмечает издание.

Китайские СМИ

Китайские Министерство иностранных дел и Народно-освободительная армия (НОАК) напомнили США о необходимости выполнить обещание президента Джо Байдена не поддерживать «независимость Тайваня», а также пообещали принять «решительные меры» в случае, если визит Пелоси состоится, пишет Global Times.

При этом член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И обвинил «отдельных лиц в США» в постоянных попытках бросить вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня и «искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе».