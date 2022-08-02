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58 минут назад

Белый дом отказался нести ответственность за визит Пелоси на Тайвань

Илья Родин

Представитель Белого дома заявил, что глава Конгресса США Нэнси Пелоси якобы осуществляет свое турне в частном порядке. Вашингтон не несет ответственности за ее поездку на Тайвань. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, в Белом доме попытались найти компромисс, с тем чтобы благополучно разрешить конфликтную ситуацию. Администрация уведомила Пекин о том, что американский политик самостоятельно приняла решение о поездке.

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Вместе с тем, отмечают журналисты, власти КНР не верят заявлениям американских чиновников и в эскалации конфликта винят США.

Канал уточнил также, что самолет «Боинг С-40С», на котором находится американская делегация, приземлился в аэропорту Тайбэя.

В мире,Видео,Конгресс США,
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