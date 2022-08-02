Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что спецборт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси направляется в аэропорт Тайбэя.

«Главное, чтобы потом «партнёры» не сказали, что за штурвалом борта с Пелоси были Петров и Боширов», — написала она в Telegram.

Ранее сообщалось, что спецборт председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет в аэропорт тайваньской столицы Тайбэя около 17:00 мск.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань.