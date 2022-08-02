Вероятность ликвидации самолета Пелоси оценили

Вероятность ликвидации самолета со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита на Тайвань крайне мала. Однако ответ Китая в сторону США последует незамедлительно, считает младший научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Анна Волошина. Так в беседе с «Лентой.ру» она оценила вероятность ликвидации борта с американским политиком.

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Возможный ответ Китая

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Ранее Китай подтвердил свою решимость дать жесткий ответ в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Несмотря на напряженную обстановку, идти на реальное развязывание военных действий сейчас не готова ни китайская, ни американская стороны. Однако и ограничиться простым "запугиванием" в случае визита Пелоси Пекин вряд ли сможет», — считает Волошина.

Китаевед отметила, что за последние годы США неоднократно нарушали «красные линии» КНР по тайваньскому вопросу, и напомнила, что расшатывание статус-кво в районе пролива ранее уже приводило к осложнению отношений США и КНР. Поэтому, опираясь на предыдущий опыт, можно с уверенностью сказать, что и сейчас реакция от КНР последует, убеждена Волошина.

«Ее размах и жесткость предстоит увидеть: если военные действия маловероятны, то тот или иной вариант силовой демонстрации можно ожидать. Например, масштабные маневры Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК), пересечение "срединной линии" пролива или заход в воздушное пространство Тайваня», — перечислила она.

Состоится ли визит Пелоси?

Китаист отметила, что, судя по просачивающимся в прессу деталям программы Нэнси Пелоси, ее визит на остров все же состоится, хотя полной уверенности в этом нет.

«По последней информации, Пелоси должна прилететь на Тайвань сегодня вечером, на следующий день провести встречу с тайваньским президентом Цай Цай Инвэнь и улететь. Обращают на себя внимание вчерашние заявления координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям ДжонДжона Кирби, где он подчеркнул, что Пелоси имеет право посетить Тайвань и что этот визит не должен служить поводом для эскалации напряженности в регионе», — заявила Волошина.

Территориальный спор Китая и Тайваня

Пекин с 1979 года проводит курс на мирное объединение с Тайванем и не отказался от него до сих пор, рассказала Волошина.

«Однако политика и тайваньской администрации во главе с президентом Цай Инвэнь, и вашингтонской администрации приняла неблагоприятное для Пекина направление, что может привести к ситуации, когда китайское руководство будет вынуждено пойти на силовой способ решения конфликта. События, за которыми нужно следить и которые будут иметь важное значение для определения Пекином своего дальнейшего курса, — это результаты местных выборов на Тайване в этом году, президентских выборов в 2024 году, а также результаты следующих президентских выборов в США», — подытожила она.

Анна Волошина, китаист

Если судить о динамике ситуации в общем — на фоне растущих способностей КНР по защите своих интересов военными средствами риски вспышки конфликта однозначно растут