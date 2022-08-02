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1 час назад

Самолет американской делегации взяли на сопровождение истребители ВВС Тайваня

Илья Родин

Воздушное судно, на борту которого предположительно находится глава Конгресса США Нэнси Пелоси, взяли на сопровождение летчики тайваньских ВВС. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Издание сообщает также, что военнослужащие ПВО Тайваня приготовились к отражению возможных воздушных атак. Они сняли специальные маскировочные чехлы с зенитных орудий.

МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси

Отмечается, что двуствольные артиллерийские установки класса «земля-воздух» применяются для борьбы с БПЛА и барражирующими боеприпасами.

По данным журналистов канала, Китай предпринял ассиметричные меры. Власти КНР закрыли воздушное пространство над Тайваньским проливом для пролета гражданских самолетов.

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