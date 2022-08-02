Воздушное судно, на борту которого предположительно находится глава Конгресса США Нэнси Пелоси, взяли на сопровождение летчики тайваньских ВВС. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Издание сообщает также, что военнослужащие ПВО Тайваня приготовились к отражению возможных воздушных атак. Они сняли специальные маскировочные чехлы с зенитных орудий.

Отмечается, что двуствольные артиллерийские установки класса «земля-воздух» применяются для борьбы с БПЛА и барражирующими боеприпасами.