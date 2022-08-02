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1 час назад

Борт SPAR19 с Нэнси Пелоси вошел с зону действия тайваньских ПВО

Газета.Ru

Спецборт ВВС США предположительно со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вошел в зону действия ПВО Тайваня, следует из данных сайта FlightRadar.

Прибытие самолета в аэропорт в Тайбэй ожидается около 17:43 МСК.

Ранее сообщалось, что власти Тайваня начали готовить бомбоубежища в крупнейших городах страны на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем. Подготовка включает в себя обозначение укрытий, где люди могут спрятаться в случае ракетного удара.

Китай подтвердил решимость дать жесткий ответ на визит Пелоси на Тайвань

Также на побережье провинции Фуцзянь, рядом с Тайваньским проливом, замечены боевые машины морской пехоты ВМС НОАК, в частности, плавающие танки ZTD-05. В провинции Фуцзянь был замечен эшелон с пусковыми установками баллистических ракет средней дальности DF-16.

Накануне Народно-освободительная армии Китая провела учения с боевой стрельбой недалеко от острова Пинтань в 120 км от Тайваня, в ходе которых была испытана гиперзвуковая ракета комплекса DF-17.

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