Спецборт ВВС США предположительно со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вошел в зону действия ПВО Тайваня, следует из данных сайта FlightRadar.

Прибытие самолета в аэропорт в Тайбэй ожидается около 17:43 МСК.

Ранее сообщалось, что власти Тайваня начали готовить бомбоубежища в крупнейших городах страны на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем. Подготовка включает в себя обозначение укрытий, где люди могут спрятаться в случае ракетного удара.

Также на побережье провинции Фуцзянь, рядом с Тайваньским проливом, замечены боевые машины морской пехоты ВМС НОАК, в частности, плавающие танки ZTD-05. В провинции Фуцзянь был замечен эшелон с пусковыми установками баллистических ракет средней дальности DF-16.