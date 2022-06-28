Пока вы не уснули: условие прекращения огня на Украине и призыв стран G7 к Китаю

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Песков назвал условия завершения спецоперации на Украине «до конца суток»

Военные действия на Украине могут прекратиться «до конца суток», если Киев прикажет националистам сложить оружие. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7, что хотел бы завершить военные действия на украинской территории до наступления зимы. Он также попросил предоставить гарантии безопасности, оказать содействие в восстановлении Украины и помочь в экспорте зерна.

Сегодня официальный представитель Кремля отметил, что специальная военная операция идет по плану, и точных сроков ее завершения пока нет.

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ», - пояснил Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского.

"Большая семерка" потребовала от Китая оказать давление на Россию

Petar Kujundzic/Reuters

В итоговом коммюнике лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) потребовали от Китая оказать давление на Россию с целью прекратить специальную военную операцию, сообщает РИА "Новости".

"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию и немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины", - указано в документе.

В США отреагировали на возможность появления ядерного оружия у Белоруссии

Возможность появления ядерного оружия в распоряжении Белоруссии беспокоит США и всех членов НАТО. Об этом заявил журналистам советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Так в Вашингтоне отреагировали на сообщения о том, что Россия предоставит Минску комплексы «Искандер-М». По словам Салливана, беспокойство вызовет в принципе размещение любого нового оружия в Белоруссии, и в альянсе будут учитывать новые обстоятельства при расстановке сил. Однако он не уточнил, какие меры могут принять в НАТО.

Moody's: Россия допустила дефолт по евробондам

Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом говорится в сообщении на сайте международного рейтингового агентства.

"27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт", - говорится в сообщении.

Джонсон обратился к российским ученым

Премьер-министр Борис Джонсон обратился к недовольным политикой властей российским ученым с призывом переехать в Великобританию. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Джонсона, это предложение является расширением действующей системы партнерства с университетами Украины, а его адресатами являются все российские ученые и исследователи, которые «больше не чувствуют себя в России в безопасности».

«Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», - заявил премьер-министр Великобритании в рамках саммита G7.

В России пригрозили НАТО «мясорубкой» за попытки забрать Калининград

Любые попытки Североатлантического альянса забрать у России Калининград могут привести к военным столкновениям. Об этом заявил в беседе с РБК зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о готовности НАТО и ЕС забрать у РФ Калининград.

"Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает", — сказал сенатор, подчеркивая, что первыми об это должны задуматься Литва и Польша, так как "они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку".

В ЛНР назвали последний форпост украинских войск

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР взяли под контроль 98 процентов территории республики. Город он назвал «последним форпостом» Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

«Сейчас мы уже освободили 98 процентов территории республики, и лишь вот этот населенный пункт скопил в себе все те силы, которые находились на территории Луганской народной республики», — заявил Марочко.

Россиян оставляют без WhatsApp

Пользователи из России больше не могут скачать WhatsApp на ПК с официального сайта, сообщает Telegram-канал 808.

Так, при попытке скачать мессенджер для компьютера появляется ошибка, в которой говорится, что браузер не может открыть страницу. Проблема возникает при скачивании как версии для Windows, так и для компьютеров Mac. При этом в Google Play и App Store мессенджер все еще доступен, в том числе работают гиперссылки, перенаправляющие с сайта на цифровые магазины. К тому же скачать версию для Android можно в виде APK-файла напрямую с сайта WhatsApp.

Миллиардер осужден на 20 лет за хищения при строительстве резиденции Путина

Экс-глава компании «Форум» Дмитрий Михальченко получил 20 лет колонии строгого режима по делу о хищении 1,2 миллиарда рублей на стройке в резиденции президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Михальченко назначили штраф в один миллион рублей.

«Интерфакс» уточняет, что его признали виновным в растрате бюджетных средств в особо крупном размере и в организации преступного сообщества.

Другие фигуранты дела получили сроки от трех до 15 лет со штрафами от полумиллиона до 900 тысяч рублей.

Поклонникам Шатунова запретили приближаться к его могиле

Сегодня на Троекуровском кладбище проходят похороны Юрия Шатунова. Урна с прахом певца будет погребена на участке 24a. Однако родственники звезды запретили поклонникам приближаться к месту захоронения. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Два дня подряд проходило прощание с Шатуновым. В воскресенье певца в последний путь проводили поклонники, а в понедельник состоялась церемония для близких. На ней присутствовала жена музыканта Светлана и их дети.