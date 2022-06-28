Россиян оставляют без WhatsApp

Так, при попытке скачать мессенджер для компьютера появляется ошибка, в которой говорится, что браузер не может открыть страницу. Проблема возникает при скачивании как версии для Windows, так и для компьютеров Mac. При этом в Google Play и App Store мессенджер все еще доступен, в том числе работают гиперссылки, перенаправляющие с сайта на цифровые магазины. К тому же скачать версию для Android можно в виде APK-файла напрямую с сайта WhatsApp.