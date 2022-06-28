В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
46 минут назад

Россияне пожаловались на невозможность скачать WhatsApp

Газета.Ru

Пользователи из России больше не могут скачать WhatsApp на ПК с официального сайта, сообщает Telegram-канал 808.

Россиян оставляют без WhatsApp
Фото: Газета.руГазета.ру

Так, при попытке скачать мессенджер для компьютера появляется ошибка, в которой говорится, что браузер не может открыть страницу. Проблема возникает при скачивании как версии для Windows, так и для компьютеров Mac. При этом в Google Play и App Store мессенджер все еще доступен, в том числе работают гиперссылки, перенаправляющие с сайта на цифровые магазины. К тому же скачать версию для Android можно в виде APK-файла напрямую с сайта WhatsApp.

При подключении к VPN загрузка мессенджера осуществляется в штатном режиме.

С чем связан запрет на загрузку ПК-версии мессенджера неизвестно — в блоге WhatsApp сообщений о каких-либо изменений на данный момент нет.

WhatsApp принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией), ранее работа мессенджера на территории России никак не ограничивалась.

Наука и техника,Google,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители