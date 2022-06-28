Россиян оставляют без WhatsApp

Пользователи из России больше не могут скачать WhatsApp на ПК с официального сайта, сообщает Telegram-канал 808.
Так, при попытке скачать мессенджер для компьютера появляется ошибка, в которой говорится, что браузер не может открыть страницу. Проблема возникает при скачивании как версии для Windows, так и для компьютеров Mac. При этом в Google Play и App Store мессенджер все еще доступен, в том числе работают гиперссылки, перенаправляющие с сайта на цифровые магазины. К тому же скачать версию для Android можно в виде APK-файла напрямую с сайта WhatsApp.
При подключении к VPN загрузка мессенджера осуществляется в штатном режиме.
С чем связан запрет на загрузку ПК-версии мессенджера неизвестно — в блоге WhatsApp сообщений о каких-либо изменений на данный момент нет.
WhatsApp принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией), ранее работа мессенджера на территории России никак не ограничивалась.