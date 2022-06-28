"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию и немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины", - указано в документе.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя на брифинге сообщения СМИ о планах НАТО назвать Китай "систематическим вызовом" в своей новой стратегической концепции, призвал альянс отказаться от провокационных заявлений в отношении Пекина. Он посоветовал странам Североатлантического альянса отказаться от менталитета холодной войны, игры с нулевой суммой и поиска мнимых врагов. Дипломат подчеркнул, что военный блок уже "устроил беспорядок в Европе" и призвал не устраивать аналогичный беспорядок в Азии и в других регионах мира.